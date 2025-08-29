29日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日清算値比240円安の4万2690円で取引を終えた。出来高は2万7868枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万2718.47円に対しては28.47円安。 株探ニュース