29日15時45分、TOPIX先物期近2025年9月限は前日清算値比25.5ポイント安の3072.5ポイントで取引を終えた。出来高は5万6648枚だった。この日のTOPIXの現物終値3075.18ポイントに対しては2.68ポイント安。 株探ニュース