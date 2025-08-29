29日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比265ポイント安の2万7520ポイントで取引を終えた。出来高は3265枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万7581.93ポイントに対しては61.93ポイント安。 株探ニュース