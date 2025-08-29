29日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年9月限は前日清算値比2ポイント高の778ポイントで取引を終えた。出来高は2335枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値780.32ポイントに対しては2.32ポイント安。 株探ニュース