29日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年9月限は前日清算値比0.5ポイント安の1925.5ポイントで取引を終えた。出来高は336枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1917.89ポイントに対しては7.61ポイント高。 株探ニュース