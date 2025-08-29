ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場し、投手として749日ぶりに白星を手にした。この日は5回2安打1失点、9奪三振の快投だったが、バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手の配球にも脚光が集まっている。 ■直球控えてカーブ多投の配球 大谷は2023年9月に2度目の右肘手術を受け、投手としては昨季全休。今年6月16日（同17日）にマウンド復帰