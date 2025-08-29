葬儀の参列者らが食べた弁当で１２人が下痢や腹痛の症状を呈しました。大阪市はウエルシュ菌による食中毒と断定し、事業者に３日間の営業停止を命じました。大阪市保健所によりますと、８月２５日の午前に、「葬儀の参列者４７名で弁当を食べたところ、１５名程度が下痢、腹痛の症状がある」と連絡がありました。１４歳から５７歳までの男女１２人（男性７・女性５）が下痢や腹痛など食中毒のような症状を呈しましたが受診者はなく