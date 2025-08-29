ステラ マッカートニー（Stella McCartney）と現代アーティスト、ジェフ・クーンズ（Jeff Koons）のコラボレーションによる限定Tシャツが登場しました。2025年ウィンター ランウェイ ショーで初披露された本作は、ファッションとアートの垣根を超える特別な一着です。Courtesy of Stella McCartney本コラボは、長年の友情と創造性を通じて生まれたもの。オーガニックコットンを用いたTシャツには、クーンズの作品《Untitled（Girl