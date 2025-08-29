◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」４月に育休から復帰した。１歳と３歳の母親。子供は高祖父からもらった徳島県のキャラクター・すだちくんのぬいぐるみを取り合い、朝から晩までケンカをやめない。仲裁するのも疲れた。「けんかするほど仲がいい」という言葉にすがる毎日だ。先日、不仲芸人の代表といわれたお笑いコンビ「おぼん・こぼん」が登壇した映画「ダマガール」の舞台あいさつを取材した。薄暗い壇上。話し始める