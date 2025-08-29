学歴詐称問題の渦中にいる静岡・伊東市の田久保市長。まもなく市議会の百条委員会が開かれ、刑事告発することを決める見通しです。田久保市長の学歴詐称問題をめぐり市議会の百条委員会は、午後4時からの会合で大学への追加の照会結果などを踏まえて報告書をまとめる予定です。田久保市長はこれまでの百条委員会で出頭を一度拒否したほか、委員会が提出を求めた“卒業証書”と説明する資料の提出を二度拒否しています。百条委員会