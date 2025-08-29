ドジャースの大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬デコピンの最新ショットを公開しており、現地メディアも話題にするなどその微笑ましい姿が注目を集めている。 ■本塁打王争いのライバルは荒稼ぎ この日ドジャースが試合がなかったなか、大谷が公開したのが愛犬デコピンの“近況”。カメラに近づいたデコピンは尻尾を振りながら後ろ足2本だけで器用に