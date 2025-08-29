タレントの上沼恵美子が２９日、大阪・門真市の「コストコ門真倉庫店」を訪れ、テレビ大阪に３６年ぶりの出演となる特番「上沼恵美子を沼らせたい」（９月２０日・後７時５４分）のロケに参加した。レギュラー番組の相次ぐ打ち切りや過度なコンプライアンス重視の風潮から、一時はメンタルに傷を負ったと明かしたが、今後は再び毒舌でテレビ界を盛り上げると怪気炎を上げた。７０代を迎えた上沼は、自身の“仕事観”を語った。