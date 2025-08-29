Bリーグの千葉ジェッツが28日、公式YouTubeチャンネルを更新。所属する渡邊雄太選手が地元香川県のミニバスチームにサプライズ訪問しました。訪れたのは香川県のミニバスケットボールチーム「三木トラスターズ」。渡邊選手がバスケットボールを始めた原点でもあるチームです。子供たちが集合したと同時に、背後から接近する渡邊選手。「こんにちはー！」と挨拶をすると、渡邊選手に気が付いた子供たちは、あまりの急展開に驚きを隠