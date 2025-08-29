パナソニック エナジーは8月29日、乳幼児の誤飲事故防止を目的として、電池本体に苦み成分を塗布したコイン形リチウム電池を国内メーカーとして初めて発表した。発売日は10月10日。希望小売価格は1個363円、2個（CR2032Eのみ）726円。パナソニックのコイン電池が国内メーカーで初めて誤飲対策で苦味を塗布。左から、CR2032E、CR2025E、CR2016Eコイン形リチウム電池やボタン電池の誤飲は、体内で化学反応を起こし、食道などの内臓に