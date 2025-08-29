能登半島地震前後の石川県珠洲市を舞台としたドキュメンタリー映画「凪が灯るころ」。29日、監督がテレビ金沢を訪れ、見どころを語りました。 映画「凪が灯るころ」は、2023年5月の地震を切っ掛けに、珠洲市で暮らす人々の日常を記録したドキュメンタリー映画です。去年、能登半島地震に見舞われながらも、祭りや人々の営みを通じて復興へと向かう姿を映しており、この日は有馬尚史監督が見どころを語りました。