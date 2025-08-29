馬の絵柄をあしらった年賀はがき日本郵便は29日、2026年用のお年玉付き年賀はがきの当初発行枚数を前年比30.1％減の約7億5千万枚にすると発表した。減少は15年連続。記録が残る04年用以降ではピーク時の6分の1の規模に縮んだ。交流サイト（SNS）の普及や昨年の郵便料金の値上げで減少が止まらない。当初発行枚数は、04年用が最多の44億5千万枚だった。近年は物価高を背景とした節約志向の広がりが年賀状を出すのをやめる「年賀