中朝国境を流れる鴨緑江沿いの遊歩道を行き交う観光客らと、「中朝友誼橋」（上）を北朝鮮へ向けて走るトラック＝29日、中国遼寧省丹東（共同）【丹東共同】北朝鮮と国境を接する中国遼寧省丹東で、金正恩朝鮮労働党総書記の訪中が発表された28日以降、中朝をつなぐ鉄路が一望できる国境沿いの複数のホテルで外国人の宿泊予約ができなくなった。金氏が特別列車で訪れることを想定し中国側が警備を強化しているとみられる。国境