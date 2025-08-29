バレーボールの世界ナンバーワンを決める“世界バレー”の女子大会（タイ・バンコク）の決勝トーナメント1回戦が日本時間29日に始まる。世界ランキング5位の女子日本代表は今夜、開催国のタイ（同18位）と対戦する。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバータイのギャングライ監督「日本チームは我々にとって先生のような存在」日本とタイは粘り強いプレースタイルが非常に似ている。それも