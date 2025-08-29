群馬・伊香保の記念館で９月１０日から美人画で知られる大正期の画家・竹久夢二の代表作「黒船屋」が１９１９年（大正８年）の制作後初めて修復され、竹久夢二伊香保記念館（群馬県渋川市伊香保町伊香保）で９月１０日から一般向けに公開される。関係者は「美しくなった黒船屋を多くの人に見てもらいたい」と来場を呼びかけている。（吉田瑞希）岡山県出身の夢二は、ファンレターで知った伊香保を初訪問した１９１９年以降頻繁