今年も、幅広い作品で視聴者を魅了している韓国ドラマ。皆さんはどんな作品にハマりましたか？本記事では、2024年、25年Netflixで配信されたドラマの中で、ドラマオタクである筆者が厳選したおすすめの最旬韓ドラTOP10をご紹介します。号泣必至の感動作から“鬼キュン”ラブコメ、傑作サスペンスまで韓国でも話題だった作品ばかりなので、お気に入りの作品を見つけるヒントになれば幸いです♪■1位『おつかれさま』やはり2025年に