ドラマ「ジェシカおばさんの事件簿」などで知られた俳優のフロイド・レヴィンさんが死去した。93歳だった。「ベイウォッチ」「女刑事キャグニー＆レイシー」などのドラマのほか、映画「狼たちの午後」（1976年）や「ハングオーバー！消えた花ムコと史上最悪の二日酔い」（2009年）などにも出演したレヴィンさん。今月24日の朝にこの世を去ったことが28日になって遺族によって伝えられた。 【写真】病床