麻雀プロリーグ「Mリーグ」KONAMI麻雀格闘倶楽部の高宮まり（36歳）。プロ雀士として活動しながら、グラビアアイドルという二刀流で活動する。ほんわかした性格で、男女問わず高い人気を誇る。インタビュー前編では、どんな幼少期を過ごし、いつ麻雀に出会ったのか、これまでの半生を振り返ってもらったが、後編ではMリーガーとして活躍する現在のことや、36歳の高宮にプロ雀士と切り離して、個人についての目標を語ってもらっ