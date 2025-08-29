―［言論ストロングスタイル］― 国際政治において「狂気」は時に強力な武器となる。トランプ米大統領はその強みを巧みに使いながら、地球規模の盤面で緻密な外交戦略を展開する。8月、トランプ米大統領とプーチン露大統領の会談は世界に衝撃を与え、プーチン氏に「トランプ大統領の登場でトンネルの先に光が見え始めた」といわしめた。しかし、トランプ米大統領の外交で特に注目すべきは、ロシア・ウクライナ和平に向けた布石と