県内は30日も引き続き高気圧に覆われ、気温は各地で30℃を超え、猛暑日に迫るところもある見込みです。新潟地方気象台によると30日、31日は、前線や湿った空気の影響をうけて大気の状態が不安定となる見込みです。30日は中・下越・佐渡に「大雨警報」を発表する可能性があるということです。朝から昼過ぎにかけて雷を伴って激しく降る所があるでしょう。■30日の予想雨量（多い所で）中・下越、佐渡1時間で30ミリ中・下越、佐渡