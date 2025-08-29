◇MLB ジャイアンツ4-3カブス(日本時間29日、オラクル・パーク)カブス・今永昇太投手が日本時間29日、ジャイアンツ戦に先発登板。7回3失点の好投を見せるも、勝敗をつけることはできませんでした。今永投手は1点リードで迎えた初回、フォアボールで出塁されると、3番のウィリー・アダメズ選手から左中間へのツーランホームランをくらい逆転を許します。その後は5回までヒットは許すも相手に得点を与えない見事なピッチングを見せま