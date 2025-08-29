トッテナム・ホットスパーがライプツィヒに所属するオランダ代表MFシャビ・シモンズの獲得に迫っているようだ。28日、イギリス紙『テレグラフ』が伝えている。当初はチェルシー移籍が有力されていたX・シモンズだが、トッテナム・ホットスパーとライプツィヒのクラブ間交渉はここ数時間で急速に進展しており、すでに合意間近となっている模様。トッテナム・ホットスパーは移籍金として6000万ユーロ（約103億円）を提示しており