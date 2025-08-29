元ギャルママモデルの日菜あこが28日に自身のアメブロを更新。セブン-イレブンでハマっているという商品を紹介した。【映像】もっと食べたい！美味しさを全身で表現する娘この日、日菜は「ハマりすぎてセブンが見えたら入って必ず貢いでしまっているのがこのアサイースムージー」と商品を公開し「もう何回リピしたかわからない！と、いうかセブンをみつけたら飲みたくなってしまう」とそのハマり具合を明かした。続けて「ア