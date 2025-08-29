弁護士の清原博氏が２９日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、定例会見で発表案件以外は答えないとした伊東市の田久保真紀市長について「残念ながら付き合うしかない」とコメント。この騒動を終わらせることができるのは「警察」だと訴えた。この日は、田久保市長は定例会見で「しばらくの間、その他のフリーの質問は控える」と発言。市の発表事案には答えるが、自身の学歴詐称問題も含めたその他の質問には