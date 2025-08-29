9月のローテ入りに向け、デュプランティエと門別が29日の甲子園での練習に合流した。9日のヤクルト戦（京セラドーム）先発後、疲労などのコンディションを考慮し、ローテを外れていたデュプランティエは「コンディションについては言えないよ。久しぶりの甲子園に戻ってきたし、すごく楽しみにしている」と先発復帰への意欲を語った。門別も「先発として準備はしてきた。ようやく回ってきたという感じ。全力で頑張りたい」と6