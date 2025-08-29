明日30日(土)から来週前半にかけて、関東甲信では暑さのピークとなり、内陸では40℃に達する所がありそうです。明日30(土)は東京都心で今シーズン一番の暑さとなる可能性があります。熱中症に警戒してください。明日30日(土)〜来週前半内陸で40℃予想今週末から来週前半にかけては、関東甲信で暑さのピークとなりそうです。日本付近は暖かい空気に覆われていて、明日30日(土)は、関東から中国・四国地方付近を、上空約1500メート