男子200mの鵜澤飛羽（22、JAL）が29日、筑波大学で公開練習を行い、練習後に取材に応じた。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手鵜澤は、5月3日に行われた静岡国際の予選で20秒13をマークし、世界陸上の参加標準記録（20秒16）を突破。7月に行われた日本選手権では3連覇を果たし、世界陸上代表に内定した。「自分の試合まで、あと19日。準備はできてるんで、いつ走ってももう大丈夫だと思ってる。あとはもう、残