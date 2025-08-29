製造販売が承認された近視の進行を抑制するソフトコンタクトレンズ「マイサイトワンデー」（クーパービジョン・ジャパン提供）厚生労働省は29日までに、近視の進行を抑制するソフトコンタクトレンズの製造販売を承認した。近視進行を抑制する点眼薬はあるが、コンタクトレンズの承認は国内初。視力矯正の効果もある1日使い捨てタイプで、主に子どもの利用を想定している。クーパービジョン・ジャパンの「マイサイトワンデー」