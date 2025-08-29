東京証券取引所29日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落した。平均株価への影響が大きい大型株などが売られ、相場を押し下げた。終値は前日比110円32銭安の4万2718円47銭。東証株価指数（TOPIX）は14.60ポイント安の3075.18。出来高は約18億6670万株だった。