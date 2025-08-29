保険業界で相次ぐ不正など山積する課題に対応するため、金融庁は金融機関を監督する「監督局」を2つに分ける大規模な組織再編を発表しました。加藤勝信 金融担当大臣「保険業界の不祥事対応および信頼回復、健全な発展に向けた監督に注力する必要があるという観点から資産運用・保険監督局を立ち上げる」金融庁は現在、金融機関を監督している「監督局」について、来年度に▼銀行・証券監督局と、▼資産運用・保険監督局の2つ