「ポケットモンスター」シリーズ最新作『ポケモンレジェンズZ-A』（Nintendo Switch／Nintendo Switch 2）より「ルチャブル」がメガシンカした姿「メガルチャブル」が公開された。【動画】メガルチャブル VS カイリキーの激闘！本作は、人とポケモンが共存する街を目指し、都市再開発が進む「ミアレシティ」を舞台にしたアクションRPG。この度、「ルチャブル」がメガシンカした「メガルチャブル」の姿が解禁され、「メガルチ