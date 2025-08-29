アーティスト・anoが、9月3日に開催する日本武道館公演『呪いをかけて、まぼろしをといて。』に向けた注意事項を同公演の特設サイトで発表し、演出の都合により、ペンライト、バングルライトなどの光り物の使用が全面禁止となることが明らかになった。公式グッズも含め、すべての光り物が対象となる。【画像】両A面シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」TOY’S STORE限定の購入特典また、「開演中ano本人へのヤジ、話