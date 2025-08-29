Äï¤Ï¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é¤·Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿28ºÐ½÷Í¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öpandora talisman(¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó) ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼·ÏÅý¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¡¢ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢Â¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÅ»¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î¾¾°æ°¦è½(28)¡£¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤­¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Ö