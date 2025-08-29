世界中で愛されるカジュアルブランド「Gap」から、子どもたちに大人気のアニメ「パウ・パトロール」との最新コラボコレクションが登場しました。トドラー向けに90～110cmサイズで展開され、グラフィックTシャツとスウェットシャツがラインナップ。遊び心あるデザインとキャラクターたちの魅力を詰め込んだ新作は、全国のGapストアや公式オンラインストアで順次販売されます♪ Gap×パウ・パトロー