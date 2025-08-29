バドミントン元日本代表でキャスター・タレントの陣内貴美子（61）が28日、自身のインスタグラムを更新。自身と元プロ野球選手の夫・金石昭人氏（64）が運営する寿司屋に、金石氏と広島カープ、読売ジャイアンツでチームメイトであり、共に1998年にジャイアンツで引退した川口和久氏（66）が訪れた際の3ショット動画を公開した。【動画】陣内貴美子＆金石昭人氏＆川口和久氏の仲むつまじい3ショット陣内は「大好きな川口さん @