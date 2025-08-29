《2人の間に新しい命も授かることができました》8月29日、女優の趣里と7人組ボーイズグループ「BE:FIRST」の「RYOKI（リョウキ）」こと三山凌輝が、それぞれのInstagramで入籍したことを報告した。趣里の妊娠も明らかになったが、彼女の両親が心配されているようだ。2人は、連名ですでに結婚していたことを告白。発表に至った経緯に関して、《何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出