巨人・泉圭輔投手が２９日、約４か月半ぶりに１軍へ合流した。阪神戦が行われる甲子園での試合前練習に姿を現した。ソフトバンクから移籍２年目の右腕は今季開幕１軍入りし、中継ぎとして５試合に登板。しかし防御率７・９４で４月１６日に２軍に降格した。５月中旬には右肩痛のため故障班に合流。その後はリハビリを経て、６月２７日に３軍のＥＮＥＯＳ戦（Ｇ球場）で実戦復帰し、７月上旬に２軍に昇格。今月２８日のイースタ