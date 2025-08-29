◆女子プロゴルフツアーニトリレディス第２日（２９日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）第２ラウンドが進行中。１４位で出たプロ２年目の吉沢柚月（ゆづき、三菱電機）が２バーディー、ボギーなしの７１で回り、通算５アンダーでホールアウトした。「トップ１０を目指して、あと２日頑張りたい」と笑顔を見せた。今季はＱＴランキング４８位の資格で参戦し、出場優先順位を入れ替える第１回リランキングは５