抗日戦争勝利80周年を記念する軍事パレードに向け訓練する中国軍兵士ら＝20日、北京【ワシントン共同】米ランド研究所のヒース上級研究員は28日、中国の抗日戦争勝利80周年を記念する軍事パレードについて「米国に不当に扱われていると考える国々に、中国が協力するとのメッセージを送っている」と分析した。主にグローバルサウスに対し、中国が米国に代わる連携相手の「有力候補」であると示す意図があるとした。ワシントンで