卵子凍結のリアル元々は、がん患者が治療の前に将来、妊娠の可能性を残すためなどに活用されていた「卵子凍結」。近年、女性の出産年齢が上がっていることから、健康な女性でも若いうちに卵子を採取し凍結保存する「卵子凍結」という選択が注目されているが、高額な費用や副作用などのデメリットも…そこで今夜は、『卵子凍結のリアル』について語らいます。▼“精子と卵子”年齢によって受ける影響の違い▼卵子凍結にかかる費用は