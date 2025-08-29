静岡県は8月29日、新型コロナについて約7か月ぶりの「感染拡大注意報」を発表し、対策の徹底を呼びかけています。 県によりますと、8月18日から1週間の新型コロナの患者数は1医療機関あたり8．34人でした。県内全体では、推計で7000人の患者数にあたります。 県は、独自に定めた基準値の1医療機関あたりの8人を超えたとして、2025年1月以来、約7か月ぶりに「感染拡大注意報」を発表しました。 保健所別では、熱海市、御殿場市、