文部科学省は、来年度の税制改正要望の中で、高校授業料の無償化の財源を確保することを求めました。文部科学省は、高校の授業料無償化について、税制改正要望の中で、具体的な税目を掲げない「事項要望」として財源の確保を求めました。また、税制改正要望の中で高校授業料の無償化とあわせて進める人材育成の強化にかかるシステム改革について「財源確保のための検討の開始」を求めることも明記しました。高校授業料の無償化は、