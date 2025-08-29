UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズの組合せ抽選会が28日に行われ、レアル・マドリーが敵地でリバプールと対戦することが決まった。各クラブは4つのポットに分けられ、各ポットから2チームずつと対戦するレギュレーション。R・マドリーは最上層のポット1勢のうちホームでマンチェスター・シティと、アウェーでリバプールと対戦することになった。R・マドリーには今季より、リバプールで長年にわたって活躍したD