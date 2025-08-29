マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」への移行に伴い、75歳以上の後期高齢者医療制度と自営業者らが対象の国民健康保険の多くで従来型の健康保険証が７月末で有効期限を迎えた。マイナ保険証を持たない患者が通常の1～3割の窓口負担で診察を受ける際は「資格確認書」を使う必要がある。ただ、厚生労働省は混乱を避けるため、期限切れ保険証での受診も26年3月末まで認める。 マイナ保険証は、窓