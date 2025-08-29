タレントの上沼恵美子が２９日、大阪府門真市内でテレビ大阪の特別番組「上沼恵美子を沼らせたい」（９月２０日放送）の番組収録に参加。１９８９年以来、３６年ぶりに同局の番組に出演し「（テレビ大阪が）呼んでくれへんかっただけです。タレントというのはオファーがあってなんぼですから」と、共演のますだおかだの岡田圭右や三船美佳を笑わせた。この日はコストコを訪問。「かたまり肉がただ大きいだけや、と思ってました