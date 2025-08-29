ドジャースの大谷翔平投手が２８日（日本時間２９日）、自身のインスタグラムのストーリーズに愛犬・デコピンの動画を投稿。２足で立ち上がるかわいいシーンをアップした。指示で力強く立ち上がったデコピン。その後、数十秒にわたって体勢をしっかりとキープするすご技を披露した。この日は連戦を終えてのオフとなっており、愛犬と遊んで英気を養った模様だ。現地時間２９日からはダイヤモンドバックスを本拠地に迎え撃つ。